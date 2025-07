Marie-Lou-le-Monde – Lecture – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

Marie-Lou-le-Monde – Lecture – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes vendredi 8 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-08 13:00 – 14:00

Gratuit : oui Tout public

Jeune étudiante en année d’envol de la classe d’art dramatique, Manon Geoffroy a choisi de nous lire Marie-Lou-le-Monde de Marie Testu. Roman-poème brûlant, l’ouvrage est un vertige adolescent. Le désir y déborde, urgent, troublé, dans une écriture vive, libre et sensuelle. On traverse les élans, les fêlures, les nuits d’ado sans fin, porté·e·s par la langue ardente de Marie Testu. L’occasion de découvrir une toute jeune autrice et une toute jeune comédienne !Où ? Jardin des Plantes, allée des tulipiers (allée centrale)?????En cas de pluie : Repli dans la serre de l’île aux Palmiers. Informations à partir de 11h30Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/