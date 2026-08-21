Marie Madeleine, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Marie Madeleine Mardi 22 septembre, 20h15 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:15:00+02:00 – 2026-09-22T21:59:00+02:00

Fin : 2026-09-22T20:15:00+02:00 – 2026-09-22T21:59:00+02:00

Film en avant-première !

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=2GKAJ »}]

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