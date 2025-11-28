Marie Modiano & Peter Von Poehl – Marie Modiano & Peter Von Poehl Arman Méliès – LE GALET St Martin De Crau

Marie Modiano & Peter Von Poehl – Marie Modiano & Peter Von Poehl Arman Méliès Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL PRÉSENTE : MARIE MODIANO & PETER VON POEHL Arman MélièsTrio d’artistes pour une soirée croisant chanson, musique et récit.Ce co-plateau cosmopolite réunit la voix et l’univers d’écriture de Marie Modiano et l’approche folk-pop de Peter Von Poehl, ainsi que les chansons esthétiques d’Arman Mélies, pour une soirée riche en textures sonores, récit, et mélodies.Les légendes et les mystères de Capri ont inspiré le duo que forment Marie Modiano et Peter von Poehl depuis près de vingt ans pour leur deuxième album à quatre mains et deux voix, Capri : Ballad of the Spirits, à paraître sur leur label Nest & Sound. Trois ans après le gracile conte gothique Songs From The Other Side, très largement salué par la critique et qui a donné lieu à un spectacle créé au Centre Pompidou, à Paris. Le couple franco-suédois en passe de devenir iconique et qui n’a pas son pareil pour enchevêtrer poésie aérienne et pop pointilliste, invoque ici les esprits et célèbre la majesté de l’Isola Azzurra sur une bande-son rehaussée du groove du batteur Larry Mullins (Nick Cave, Iggy Pop) et de superbes arrangements de cuivres.Ils partagent la soirée avec Arman Mélies qui présentera son dixième album.Retour en grâce pour l’un des acteurs les plus discrets de la chanson française avec cet «Ambrosia» irradiant de poésie, l’artiste signe sans doute son album le plus flamboyant.

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau 13