Marie-Pierre Brébant & Gabriel Gauthier Caen

Marie-Pierre Brébant & Gabriel Gauthier

13 Rue du Carel Caen Calvados

Début : 2026-02-26 19:00:00

fin : 2026-02-26 20:00:00

2026-02-26

Ouverture publique.

Marie-Pierre Brébant, musicienne familière du spectacle vivant, et l’auteur et performeur Gabriel Gauthier travaillent à un opéra sur les procédés mêmes de la création. Un critique est envoyé à Londres pour rendre compte d’une pièce de danse se tenant à la tombée de la nuit dans les jardins de Kensington, près de la statue de Peter Pan. Il ne sait rien de cette pièce sinon son titre The Dark qui le plonge dans un tunnel de questions, souvenirs et fantasmes. Cette errance mentale lui fait manquer la représentation mais il écrit malgré tout son article. Rêverie sur ce qu’on ne voit pas, ce qu’on ne sait pas et ce dont on ne peut faire l’expérience, The Dark jouera sur l’enchantement d’un duo entre chant et clavicorde, un des plus anciens instruments à clavier, quête sans graal d’une pièce perdue dont il ne demeure que l’ombre. .

13 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie

A reverie about what we can?t see, what we don?t know and what we can?t experience, The Dark will play on the enchantment of a duet between vocals and clavichord, one of the oldest keyboard instruments, a grailess quest for a lost piece of which only a shadow remains.

