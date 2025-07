Marie qu’est-ce que tu fous, là ? La Chaise Rouge La Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou

Marie qu’est-ce que tu fous, là ? La Chaise Rouge La Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou jeudi 31 juillet 2025.

Marie qu’est-ce que tu fous, là ? La Chaise Rouge

La Haute Herberie, Pouancé La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 20:00:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Spectacle « Marie qu’est-ce que tu fous, là ? », show existentiel de Marie LOISON proposé à la Chaise Rouge, le jeudi 31 juillet à 20h00.

Jeudi 31 juillet à 20h00 Un One Woman Show existentiel MARIE, QU’EST-CE QUE TU FOUS, LÀ ? Plongez dans un voyage intérieur unique avec le spectacle captivant de Marie ! Préparez-vous à rire, à réfléchir et à vous retrouver dans cette quête de soi pleine d’humour et de sincérité.

Depuis 50 ans, Marie cherche l’amour d’elle-même pendant que son âme, en PLS, tente de la guider entre deux stages de développement perso.

Plongez dans un voyage intérieur unique avec le spectacle captivant de Marie ! Préparez-vous à rire, à réfléchir et à vous retrouver dans cette quête de soi pleine d’humour et de sincérité.

C’est l’histoire d’une humaine, Marie, qui depuis 50 ans est en quête d’Amour d’elle-même et se demande à quoi elle sert sur cette planète ?

Et l’histoire de son âme qui galère, à cause de ce foutu libre-arbitre, à la guider vers leur mission ! Elle est alors obligée de la pousser dans 10000 stages de développement personnel et autres pour qu’elle reçoive ENFIN ses messages !

Tarifs

– SOUTIEN (Show + 3€ de soutien à l’artiste) 25,00 €

– SHOW DE MARIE 22,00 €

– SOLIDAIRE (Tarif pour permettre à tous de voir le Show) 19,00 €

– RÉDUIT (étudiant, en recherche d’emploi, PMR) 15,00 € .

La Haute Herberie, Pouancé La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Marie qu’est-ce que tu fous, là? », Marie LOISON’s existential show at La Chaise Rouge, Thursday, July 31 at 8pm.

German :

Show « Marie qu’est-ce que que tu fous, là? », eine existentialistische Show von Marie LOISON, die im Chaise Rouge am Donnerstag, den 31. Juli um 20.00 Uhr angeboten wird.

Italiano :

Marie qu’est-ce que tu fous, là? », spettacolo esistenziale di Marie LOISON a La Chaise Rouge, giovedì 31 luglio alle ore 20.00.

Espanol :

Marie qu’est-ce que tu fous, là? », espectáculo existencial de Marie LOISON en La Chaise Rouge, jueves 31 de julio a las 20:00 horas.

L’événement Marie qu’est-ce que tu fous, là ? La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de tourisme Anjou bleu