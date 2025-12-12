MARIE RENO – Le Point Virgule Paris

MARIE RENO Début : 2026-01-07 à 19:00. Tarif : – euros.

MARIE RENO« Entre stand up et chanson, elle vous emmène dans un univers alliant second degré et ironie, toujours plus original et surprenant !Ce spectacle réunit 4 années délirantes de mise en musique de l’actu, du quotidien mais aussi des problèmes existentiels d’une trentenaire d’aujourd’hui. »

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75