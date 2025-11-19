MARIE RENO – MARIE RENO – NOUVEAU SPECTACLE – THEATRE A L’OUEST Rouen

MARIE RENO – MARIE RENO – NOUVEAU SPECTACLE Début : 2026-03-05 à 19:00. Tarif : – euros.

Marie Reno décide de réunir ses meilleures chansons sur scène dans son nouveau spectacle !Entre stand up et chanson, elle vous emmène dans un univers alliant second degré et ironie, toujours plus original et surprenant ! Elle vous offre un merveilleux moment de rire, passant d’un instrument à l’autre… une mise en musique de l’actu, du monde moderne, du quotidien mais aussi des problèmes existentiels d’une trentenaire d’aujourd’hui. Pour cette semaine dédiée à la Journée Internationale des Droits de la Femme, on y célèbrera ensemble la femme qui chante, qui rit et fait rire librement de tout !

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76