MARIE RENO CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

MARIE RENO

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27 21:15:00

Date(s) :

2025-11-27

Quand on parle d’artistes complets, Marie s’impose comme une évidence humoriste, chanteuse, musicienne, on adore tout ! Marie est drôle, espiègle, et vient nous présenter ses textes ciselés sans jamais une once de vulgarité.

À découvrir absolument !

Marie Reno décide de réunir ses meilleures chansons sur scène dans son nouveau spectacle ! Pour cette occasion, elle s’entoure d’un groupe de musiciens déjantés… Entre stand up et chanson, elle nous emmène dans un univers alliant second degré et ironie, toujours plus original et surprenant ! 27 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

English :

When it comes to complete artists, Marie is the obvious choice: comedian, singer, musician, we love it all! Marie is funny, mischievous, and brings us her chiseled lyrics without an ounce of vulgarity.

A must-see!

German :

Wenn man von kompletten Künstlern spricht, drängt sich Marie wie eine Selbstverständlichkeit auf: Komikerin, Sängerin, Musikerin, wir lieben alles! Marie ist witzig, schelmisch und präsentiert uns ihre fein ziselierten Texte, ohne jemals auch nur einen Hauch von Vulgarität.

Unbedingt entdecken!

Italiano :

Quando si parla di artisti completi, Marie è la scelta più ovvia: comica, cantante, musicista, ci piace tutto! Marie è divertente, maliziosa e ci porta i suoi testi cesellati senza un briciolo di volgarità.

Da non perdere!

Espanol :

Cuando se trata de artistas completos, Marie es la elección obvia: cómica, cantante, músico, ¡nos encanta todo! Marie es divertida, pícara y nos trae sus letras cinceladas sin un ápice de vulgaridad.

No se la pierda

