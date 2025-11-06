Marie Rouiller et Luc Ar Moal – Concert Hommage à Claude Besson Saint-Herblain

Marie Rouiller et Luc Ar Moal – Concert Hommage à Claude Besson Saint-Herblain jeudi 6 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 20:00 – 23:00

Gratuit : non Prix libre

À l’occasion du vernissage de l’exposition de France Bihannic, le Centre Culturel breton Yezhoù Ha Sevenadur vous propose un concert en hommage à feu son mari, le chanteur Claude Besson. Auteur d’une quinzaine d’albums, il a composé une centaine de chansons : une œuvre magistrale qui figure au panthéon de la chanson bretonne. Marie Rouiller et Luc Ar Moal du festival Celtomania, qui apprécient particulièrement cet artiste, nous feront le plaisir de nous le faire découvrir ou redécouvrir en présence de son épouse. Dans le cadre du festival Les Celtomania

Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0750504358 https://www.centreculturelbreton.fr