YVES DUTEIL – SALLE OESIA Notre Dame D’oe

YVES DUTEIL – SALLE OESIA Notre Dame D’oe dimanche 19 octobre 2025.

YVES DUTEIL Début : 2025-10-19 à 18:30. Tarif : – euros.

Chemin d’écriture« La lumière s’est éteinte, et ça commence… Il y a des mois que j’attends que j’imagine, je me dis « Voilà ce que je voudrais leur dire, partager avec eux… ». Et puis tout à coup vous êtes là, et le spectacle commence…Il y a des soirs comme ça où on se dit qu’on a bien de la chance, où on ne donnerait sa place pour rien au monde, des soirs où la musique déborde du piano, où les mots se bousculent. J’aime ces instants partagés, qui sont la raison d’être de l’écriture.Où pourrais-je puiser sans eux le courage de m’exposer ainsi à cœur découvert, s’il n’y avait, à l’autre bout de ma guitare, vos réponses, en écho à ma voix ? … »Yves Duteil

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE OESIA RUE DES FIZES 37390 Notre Dame D’oe 37