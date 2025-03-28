Marie s’infiltre Culot Palais Nikaïa Nice

Marie s’infiltre Culot Palais Nikaïa Nice vendredi 28 mars 2025.

Marie s’infiltre Culot

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 25 – 25 – 59 EUR

Début : Vendredi 2025-03-28 20:00:00

fin : 2025-03-28

2025-03-28 2025-12-10

« Culot » le spectacle qui invite le spectateur à l’audace en s’émancipant du regard des autres pour n’avoir plus honte de rien.

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 0492293129 info@nikaia.fr

English : Marie s’infiltre Culot

« Culot »: the show that invites the spectator to be bold by freeing himself from the gaze of others so as to no longer be ashamed of anything.

German : Marie s’infiltre Culot

« Culot »: Die Aufführung, die den Zuschauer dazu einlädt, mutig zu sein, indem er sich vom Blick der anderen emanzipiert, um sich für nichts mehr schämen zu müssen.

Italiano : Marie s’infiltre Culot

“Culot”: lo spettacolo che invita lo spettatore a osare emanciparsi dallo sguardo degli altri per non vergognarsi più di nulla.

Espanol : Marie s’infiltre Culot

« Culot »: un espectáculo que invita al público a ser atrevido y a liberarse de la mirada de los demás para dejar de avergonzarse de nada.

