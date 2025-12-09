Marie s’infiltre LDLC Arena Décines-Charpieu

Marie s’infiltre

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Date :

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Après de nombreuses dates à succès et des salles complètes en 2024, la tournée Culotée de Marie S’Infiltre continue en 2025. Retrouvez Marie S’Infiltre à la LDLC Arena de Lyon-Décines, mardi 9 décembre 2025.

.

English :

After numerous successful dates and sold-out venues in 2024, Marie S?Infiltre’s Culotée tour continues in 2025. Join Marie S?Infiltre at the LDLC Arena in Lyon-Décines, Tuesday December 9, 2025.

German :

Nach vielen erfolgreichen Auftritten und ausverkauften Hallen im Jahr 2024 geht die Culotée-Tour von Marie S?Infiltre im Jahr 2025 weiter. Treffen Sie Marie S?Infiltre am Dienstag, den 9. Dezember 2025 in der LDLC Arena in Lyon-Décines.

Italiano :

Dopo una serie di date di successo e di tutto esaurito nel 2024, il tour Culotée di Marie S?Infiltre continua nel 2025. Unitevi a Marie S?Infiltre all’Arena LDLC di Lione-Décines martedì 9 dicembre 2025.

Espanol :

Tras una serie de exitosas fechas y localidades agotadas en 2024, la gira Culotée de Marie S’Infiltre continúa en 2025. Únete a Marie S’Infiltre en el LDLC Arena de Lyon-Décines el martes 9 de diciembre de 2025.

