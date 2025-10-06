MARIE S’INFILTRE – LE COLISEE Chartres

MAUVAISE GRAINE – MARINE LEONARDI – MAUVAISE GRAINE Début : 2027-01-28 à 20:00. Tarif : – euros.

SPL C’CHARTRES SPECTACLES PRÉSENTE : MAUVAISE GRAINE – Marine LeonardiTout public à partir de 12 ans.Dans Mauvaise graine, Marine Leonardi met en scène l’envers du décor de la maternité avec une honnêteté rafraîchissante, s’inscrivant dans la lignée de grandes humoristes féminines comme Sylvie Joly, Muriel Robin ou Florence Foresti, tout en cultivant son propre style. Elle y aborde sans fard les réalités souvent tues par culpabilité par les jeunes parents : traitements contre l’infertilité, épisiotomie, sexualité en berne après la naissance des enfants, relations avec ses parents et beaux-parents, problème de géolocalisation du panier de linge sale par son mari, tout y passe. Elle décortique sans ménagement, avec un humour noir teinté de cynisme, les contrariétés du quotidien de jeune maman au bord du burn-out, et passe au crible son conjoint, peu rancunier, qui fait bien malgré lui les frais de son analyse acérée, et qui préfère la voir sur scène qu’en cuisine ! Marine Leonardi excelle ainsi à transformer des situations banales en sketchs hilarants et résonnants profondément chez bon nombre de parents. Sur scène comme sur les réseaux, elle martèle le fameux « vous n’êtes pas seules », devenu sa marque de fabrique. Son succès numérique l’a propulsé sur scène, lui permettant de toucher un public toujoursplus large, séduit par son authenticité et sa capacité à exprimer avec justesse ce que beaucoup ressentent mais n’osent pas dire. Bien plus qu’un divertissement, c’est une décharge émotionnelle et humoristique collective !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28