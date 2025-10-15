MARIE S’INFILTRE – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

MARIE S’INFILTRE – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer mercredi 15 octobre 2025.

MARIE S’INFILTRE Début : 2025-10-15 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : MARIE S’INFILTREMARIE S’INFILTRECulot« Culot » : le spectacle qui invite le spectateur à l’audace en s’émancipant du regard des autres pour n’avoir plus honte de rien. Un spectacle hybride qui mêle sketch et comédie musicale, impro et textes littéraires, et qui invite le public à sortir de sa zone de confort. Tout est permis dans cette parenthèse magique qui balaye la bien-pensance moralisatrice ! Bref, soyez dingues, fous, libres ! MARIE S’INFILTRE, comédienne, auteure, chanteuse, danseuse et metteur-en-scène, s’est fait connaître en 2017 sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos satiriques, comiques et politiques sur la société française et l’actualité en général. Ses vidéos ont été un tremplin pour dévoiler son culot et son talent. Son créneau est de révéler les contradictions et l’absurdité comique du quotidien. Marie va toujours droit au but et ose ce que personne n’ose. Après de nombreuses dates à succès et des salles complètes en 2024, la tournée Culotée de MARIE S’INFILTRE continue en 2025. Retrouvez MARIE S’INFILTRE en spectacle le 15/10/2025 à BOULOGNE-SUR-MER.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62