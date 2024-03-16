MARIE S’INFILTRE – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

MARIE S’INFILTRE – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice mercredi 10 décembre 2025.

MARIE S’INFILTRE Début : 2025-12-10 à 20:00. Tarif : – euros.

PLAY TWO LIVE & CINQ SUR TOI PRÉSENTENT : MARIE S’INFILTRE« Culot » : le spectacle qui invite le spectateur à l’audace en s’émancipant du regard des autres pour n’avoir plus honte de rien. Un spectacle hybride qui mêle sketch et comédie musicale, impro et textes littéraires, et qui invite le public à sortir de sa zone de confort. Tout est permis dans cette parenthèse magique qui balaye la bien-pensance moralisatrice ! Bref, soyez dingues, fous, libres !MARIE S’INFILTRE, comédienne, auteure, chanteuse, danseuse et metteur-en-scène, s’est fait connaître en 2017 sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos satiriques, comiques et politiques sur la société française et l’actualité en général.Ses vidéos ont été un tremplin pour dévoiler son culot et son talent. Son créneau est de révéler les contradictions et l’absurdité comique du quotidien. Marie va toujours droit au but et ose ce que personne n’ose.Après une tournée avec de nombreuses dates COMPLETES en 2022, 2023 et 2024, MARIE revient pleine de Culot, pour sa tournée des Zéniths !Achat limité à 6 billets par commande.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06