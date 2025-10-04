MARIE S’INFILTRE – QUATTRO Gap

MARIE S’INFILTRE – QUATTRO Gap samedi 4 octobre 2025.

MARIE S’INFILTRE Début : 2025-10-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Sud concerts en accord Play two Live et Cinq sur toi présente :MARIE S’INFILTRECulot« Culot » : le spectacle qui invite le spectateur à l’audace en s’émancipant du regard des autres pour n’avoir plus honte de rien. Un spectacle hybride qui mêle sketch et comédie musicale, impro et textes littéraires, et qui invite le public à sortir de sa zone de confort. Tout est permis dans cette parenthèse magique qui balaye la bien-pensance moralisatrice ! Bref, soyez dingues, fous, libres ! MARIE S’INFILTRE, comédienne, auteure, chanteuse, danseuse et metteur-en-scène, s’est fait connaître en 2017 sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos satiriques, comiques et politiques sur la société française et l’actualité en général. Ses vidéos ont été un tremplin pour dévoiler son culot et son talent. Son créneau est de révéler les contradictions et l’absurdité comique du quotidien. Marie va toujours droit au but et ose ce que personne n’ose.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap 05