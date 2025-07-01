MARIE STUART, CHLOÉ DABERT Théâtre National de Bretagne Rennes 24 – 27 mars Ille-et-Vilaine

2 reines, 1 trône, un duel sans merci. Chloé Dabert électrise l’affrontement entre Marie Stuart et Élisabeth Ire dans une mise en scène à la tension magistrale.

Angleterre, XVIe siècle. 2 femmes règnent, 2 puissances s’affrontent. L’histoire a retenu Marie Stuart comme une victime, Élisabeth Ire comme une stratège impitoyable. Mais la vérité se joue ailleurs, entre les lignes du pouvoir. Chloé Dabert orchestre cette guerre psychologique avec une intensité implacable. La scène devient un champ de bataille où chaque regard, chaque silence est une attaque en règle.

Dans un décor tranchant comme une lame, la lumière sculpte les visages et amplifie le vertige du pouvoir. Où se situe la liberté quand chaque mouvement est une menace ? Une pièce haletante où féminité et politique s’entrelacent, sans jamais céder à la caricature. Ici, rien n’est figé : ni l’histoire, ni les reines, ni notre regard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-24T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T23:00:00.000+01:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/marie-stuart

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



