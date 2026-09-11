Marie Surcouf, la première femme brevetée pilote aéronaute. ACDF, Salle associative – Bibliothèque, Moisson

Informations pratiques

Marie Surcouf, la première femme brevetée pilote aéronaute. ACDF Dimanche 20 septembre, 16h00 Salle associative – Bibliothèque Yvelines

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Du Comité des Dames à la Stella… à l’aube du féminisme aéronautique.

La présence des femmes au sein de l’aéronautique.

Conférence par Mr Philippe Lamy, Président de l’Aéronautique-Club de France.

En 1904, l’Aéronautique-Club de France est la première, et la seule, association aéronautique à accueillir les « Dames », comme membres avec les mêmes droits que les adhérents masculins.

Peu après, en1906, le Comité des Dames permet aux femmes adhérentes à l’ACDF de se regrouper au sein d’une commission uniquement féminine.

Pour la première fois, une association aéronautique énonce clairement l’objectif de promouvoir l’accès aux femmes à l’aérostation et de contribuer ainsi au « triomphe du féminisme aéronautique ».

A partir de 1909, la Stella, « aéroclub féminin », offre un cadre institutionnel indépendant de toute autre association, où des femmes peuvent s’entraîner, se former et piloter, dans un domaine dominé par les hommes.

La particularité du Comité des Dames et de la Stella, est que ces deux groupements sont présidés par la même femme. En effet, à une époque où l’aéronautique féminine est un véritable défi, il faut toute la détermination et l’engagement de Marie Surcouf, première femme brevetée pilote aéronaute, pour contrer les préjugés.

D’ailleurs, en ce début du 20ème siècle, Marie Surcouf ne se contente pas de démontrer ses compétences de pilote. A travers un discours que l’on qualifierait aujourd’hui de féministe, elle initie un mouvement qui impose définitivement la présence des femmes au sein de l’aéronautique naissante. Pour cela, Marie Surcouf demeure, malgré l’oubli qui entoure son nom, un symbole des débuts de l’aéronautique féminine et de la volonté d’émancipation des femmes.

Salle associative – Bibliothèque 27 route de Lavacourt 78840 Moisson Moisson 78840 Yvelines Île-de-France

Conférence

© Philippe Lamy