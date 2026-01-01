Marielie Trio Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Marielie Trio

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 20h30. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Jazz, blues, classique, jams, stand-up, expositions….Le Club 27 accueille des artistes de tous horizons dans une atmosphère chaleureuse.

Le Club 27 accueille le Marielie Trio et ses invités.





Chanteuse depuis 25 ans, initialement chanteuse de folk rock alternatif, Marie a été formée au chant jazz par la chanteuse Cecil L Recchia à Paris. Elle continue son parcours de jazz en tant qu’élève au Conservatoire de Marseille. Marie est aussi professeur de chant et piano classique. Elle reprendra de grands standards de jazz, entre swing et bossa en passant par les plus belles balades du jazz avec Patrick Ferne et Sébastien Journes.





Marie Reclus chant

Patrick Ferne contrebasse

Sébastien Journes piano .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12

English :

Jazz, blues, classical, jams, stand-up, exhibitions….Club 27 welcomes artists from all horizons in a warm atmosphere.

