Mariés au premier ringard Au café théâtre Le Off Lannemezan vendredi 21 novembre 2025.
Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Parodie de télé-réalité
Quand le télé décide de marié des inconnus scientifiquement compatible , le résultat est explosif.
Plein tarif 15€ Tarif réduit 13€. Ouverture des portes à 19h.
Réservation fortement conseillée sur le site internet www.le-off.com bien par téléphone au 06 62 20 18 66 .
Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66
English :
Reality TV parody
When TV decides to marry scientifically compatible strangers, the result is explosive.
German :
Parodie auf eine Reality-Show
Wenn das Fernsehen beschließt, unbekannte Menschen wissenschaftlich kompatibel zu verheiraten, ist das Ergebnis explosiv.
Italiano :
Parodia di Reality TV
Quando la TV decide di far sposare sconosciuti scientificamente compatibili , il risultato è esplosivo.
Espanol :
Parodia de telerrealidad
Cuando la televisión decide casar a desconocidos científicamente compatibles , el resultado es explosivo.
