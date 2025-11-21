Mariés au premier ringard Au café théâtre Le Off Lannemezan

Mariés au premier ringard

Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-21 20:30:00

Parodie de télé-réalité

Quand le télé décide de marié des inconnus scientifiquement compatible , le résultat est explosif.

Plein tarif 15€ Tarif réduit 13€. Ouverture des portes à 19h.

Réservation fortement conseillée sur le site internet www.le-off.com bien par téléphone au 06 62 20 18 66 .

English :

Reality TV parody

When TV decides to marry scientifically compatible strangers, the result is explosive.

German :

Parodie auf eine Reality-Show

Wenn das Fernsehen beschließt, unbekannte Menschen wissenschaftlich kompatibel zu verheiraten, ist das Ergebnis explosiv.

Italiano :

Parodia di Reality TV

Quando la TV decide di far sposare sconosciuti scientificamente compatibili , il risultato è esplosivo.

Espanol :

Parodia de telerrealidad

Cuando la televisión decide casar a desconocidos científicamente compatibles , el resultado es explosivo.

