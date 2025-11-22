Mariés au premier regard Au café théâtre Le Off Lannemezan

Mariés au premier regard Au café théâtre Le Off Lannemezan samedi 22 novembre 2025.

Parodie de télé-réalité

Quand le télé décide de marié des inconnus » scientifiquement compatible « , le résultat est explosif.

Plein tarif 15€ / Tarif réduit 13€. Ouverture des portes à 19h.

Réservation fortement conseillée sur le site internet www.le-off.com bien par téléphone au 06 62 20 18 66 .

Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66

English :

Reality TV parody

When TV decides to marry « scientifically compatible » strangers, the result is explosive.

German :

Parodie auf eine Reality-Show

Wenn das Fernsehen beschließt, unbekannte Menschen « wissenschaftlich kompatibel » zu verheiraten, ist das Ergebnis explosiv.

Italiano :

Parodia di Reality TV

Quando la TV decide di far sposare sconosciuti « scientificamente compatibili », il risultato è esplosivo.

Espanol :

Parodia de telerrealidad

Cuando la televisión decide casar a desconocidos « científicamente compatibles », el resultado es explosivo.

