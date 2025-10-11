MARIES AU PREMIER RINGARD – ALCAZAR Bordeaux

samedi 11 octobre 2025.

MARIES AU PREMIER RINGARD Début : 2025-10-11 à 20:15. Tarif : – euros.

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus cela crée des rencontres improbables et rocambolesque. La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ?Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme soeur, la personne leur convenant à la perfection scientifique.Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire « oui » devant le maire, sans ne s’être jamais vu auparavant.À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante. Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle ci se moque de nous.Les comédiens, vous embarquent avec une énergie démesurée – et c’est tant mieux – pendant une heure quinze, dans cette comédie fine et hilarante.Une belle rencontre drôle et touchante, des personnages attachants et vrais, des situations irrésistibles, le tout avec la complicité du démon de la danse, du rire et de l’absurde !Un texte vif et humain qui nous entraîne avec plaisir et bonne humeur dans tous les recoins du Monde d’en bas… Et pas que !

ALCAZAR 170 COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33