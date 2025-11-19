MARIES AU PREMIER RINGARD – CAFE-THEATRE Lyon

MARIES AU PREMIER RINGARD Début : 2025-12-31 à 19:45. Tarif : – euros.

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus, cela crée des rencontres improbables et rocambolesques !La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ? Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme sœur, la personne leur convenant à la perfection scientifique.Les résultats de ces tests emmènent les couples, censés correspondre, à se dire oui devant le maire, sans qu’ils ne se soient jamais vus auparavant.À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante.Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle-ci se moque de nous.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CAFE-THEATRE 2 MONTÉE DU GOURGUILLON 69005 Lyon 69