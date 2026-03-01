Mariés au premier ringard Fameck

Mariés au premier ringard

La Ville de Fameck vous propose une soirée placée sous le signe du rire avec la comédie Mariés au premier ringard .

Cette pièce de théâtre humoristique interroge avec légèreté et dérision la rencontre improbable entre la science et les sentiments. Entre situations absurdes, quiproquos et rebondissements, le spectacle promet un moment convivial et divertissant.

Cette représentation s’adresse aux amateurs de comédies dynamiques et décalées.

Le nombre de places étant limité, la réservation est conseillée.Tout public

2 rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 88 22 22 mairie@ville-fameck.fr

The town of Fameck invites you to an evening of laughter with the comedy Mariés au premier ringard .

This humorous play explores the unlikely encounter between science and feelings with lightness and derision. With its absurd situations, misunderstandings and twists and turns, the show promises to be a convivial and entertaining experience.

This show is aimed at fans of dynamic, offbeat comedy.

As seating is limited, reservations are recommended.

