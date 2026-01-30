Mariés au premier ringard Mutzig

Mariés au premier ringard

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-15 18:00:00

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus, cela

crée des rencontres improbables et rocambolesque.

La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ? Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à

des tests pour leur permettre de trouver l’âme soeur, la personne leur convenant à la perfection

scientifique. Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire oui

devant le maire sans… ne s’être jamais vu auparavant.

À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les

méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante.

Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle ci se moque de nous. .

