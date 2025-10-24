SOPHIA ARAM – SOPHIA ARAM – Le monde d’après – 6MIC Aix En Provence

SOPHIA ARAM – SOPHIA ARAM – Le monde d’après – 6MIC Aix En Provence mardi 16 décembre 2025.

SOPHIA ARAM – SOPHIA ARAM – Le monde d’après Début : 2025-12-16 à 20:30. Tarif : – euros.

20h40 Productions & Kasbah Productions, en accord avec le 6MIC, vous présentent: SOPHIA ARAMLe monde d’après Textes : Benoît Cambillard et Sophia AramMusiques : Raphaël EligLumières : Fabienne Flouzat et Julien Barrillet Pour mon 5ème spectacle, j’ai choisi de m’amuser avec la dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter les timbrés que l’on croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à envier aux premiers.Je dédie donc ce spectacle aux antivax découvrant l’innocuité d’un faux pass-vaccinal face à un vrai virus, aux petites bourgeoises le cul bien moulé dans leurs leggings venant expier leurs vacances à Courchevel en faisant la promotion d’un islam rigoriste qu’elles n’auront ni à subir ni à combattre, aux antisémites décomplexés par la grâce d’un candidat réussissant l’exploit d’être juif et pétainiste, aux gilets jaunes venus vomir leur bière sur la tombe du soldat inconnu, aux complotistes, aux populistes et aux décérébrés qui les excusent autant qu’ils les utilisent. Aux poutinolâtres qui après avoir crié tous les samedis à la dictature dans notre pays, admirant la poigne d’un autocrate sans foi ni loi…SophiaOuverture des portes : 18h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13