Mariés au premier ringard Spectacle d’humour La Comédie du Finistère Brest

Mariés au premier ringard Spectacle d’humour

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 20:00:00

fin : 2026-01-08 21:15:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-09 2026-01-10 2026-01-11

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus cela crée des rencontres improbables et rocambolesque.

La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ? Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme soeur, la personne leur convenant à la perfection scientifique.

Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire oui devant le maire sans … ne s’être jamais vu auparavant.

À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante.

Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle ci se moque de nous.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

L’événement Mariés au premier ringard Spectacle d’humour Brest a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue