Mariette et le chocolat La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Mariette et le chocolat

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Mariette aime tellement le gâteau au chocolat qu’elle est prête à tout pour en avoir jusqu’aux oreilles. Mais un jour, elle va tomber dans le plat et va vivre plein d’aventures qui vont l’amener à rencontrer des personnages sortis de l’univers des contes..

A partir de 4 ans Durée 50 minutes

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Mariette et le chocolat

Mariette loves chocolate cake so much that she’ll do anything to get it up to her ears. But one day, she’s going to fall in and have lots of adventures that will lead her to meet characters from the world of fairy tales…

From age 4 Running time: 50 minutes

