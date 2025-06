MARIGNAC LASPEYRES EN FÊTE – PLACE DU VILLAGE Marignac-Laspeyres 4 juillet 2025 07:00

Haute-Garonne

MARIGNAC LASPEYRES EN FÊTE PLACE DU VILLAGE Le Village Marignac-Laspeyres Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-04

Marignac-Laspeyres vous invite à sa Féria

La commune de Marignac-Laspeyres vous invite à sa fête locale avec au programme des animations musicales, concours de pétanque, repas et apéritifs… .

PLACE DU VILLAGE Le Village

Marignac-Laspeyres 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 22 16

English :

Marignac-Laspeyres invites you to its Féria

German :

Marignac-Laspeyres lädt Sie zu seiner Féria ein

Italiano :

Marignac-Laspeyres vi invita alla sua Féria

Espanol :

Marignac-Laspeyres le invita a su Féria

L’événement MARIGNAC LASPEYRES EN FÊTE Marignac-Laspeyres a été mis à jour le 2025-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE