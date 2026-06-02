MARIGNAC LASPEYRES FAIT EM FESTA PLACE DU VILLAGE Marignac-Laspeyres
MARIGNAC LASPEYRES FAIT EM FESTA PLACE DU VILLAGE Marignac-Laspeyres vendredi 3 juillet 2026.
Marignac-Laspeyres
MARIGNAC LASPEYRES FAIT EM FESTA
PLACE DU VILLAGE Le Village Marignac-Laspeyres Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Marignac-Laspeyres vous invite à sa fête sur le thème du Brésil
La commune de Marignac-Laspeyres vous invite à sa fête locale avec au programme des animations musicales, concours de pétanque, repas et apéritifs… .
PLACE DU VILLAGE Le Village Marignac-Laspeyres 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 22 16
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English :
Marignac-Laspeyres invites you to its Brazilian-themed festival
L’événement MARIGNAC LASPEYRES FAIT EM FESTA Marignac-Laspeyres a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE