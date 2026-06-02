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MARIGNAC LASPEYRES FAIT EM FESTA PLACE DU VILLAGE Marignac-Laspeyres

MARIGNAC LASPEYRES FAIT EM FESTA PLACE DU VILLAGE Marignac-Laspeyres

MARIGNAC LASPEYRES FAIT EM FESTA PLACE DU VILLAGE Marignac-Laspeyres vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : PLACE DU VILLAGE

Adresse : Le Village

Ville : 31220 Marignac-Laspeyres

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Marignac-Laspeyres

MARIGNAC LASPEYRES FAIT EM FESTA

PLACE DU VILLAGE Le Village Marignac-Laspeyres Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-03

Marignac-Laspeyres vous invite à sa fête sur le thème du Brésil
La commune de Marignac-Laspeyres vous invite à sa fête locale avec au programme des animations musicales, concours de pétanque, repas et apéritifs…   .

PLACE DU VILLAGE Le Village Marignac-Laspeyres 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 22 16 

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English :

Marignac-Laspeyres invites you to its Brazilian-themed festival

L’événement MARIGNAC LASPEYRES FAIT EM FESTA Marignac-Laspeyres a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE