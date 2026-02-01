Marikala en Trio Dambach-la-Ville

Marikala en Trio

Samedi 2026-02-21 20:30:00

2026-02-21 23:00:00

2026-02-21

Ce trio nous emmène sur des chemins musicaux de traverse où le jazz côtoie la chanson avec une tendresse toute particulière comme deux grands frères veillant sur la petite dernière. Une rencontre unique toute en douceur et un concert qui célèbre la différence et la diversité.

Marikala en trio Un trio exceptionnel !

Il n’est plus besoin de présenter ces trois artistes qui ont, par leur sensibilité, créé leur propre univers musical singulier et si proche à la fois.

Marikala, Grégory Ott et Marcel Loeffler s’amusent à croiser leurs univers… Une rencontre avant tout humaine et musicale où les bretelles de Marcel Loeffler et les 88 notes de Grégory Ott épousent la voix de Marikala.

Une ode à la Terre…

Fluidité, force de la différence, générosité, ouverture des consciences… sont autant de mots qui décrivent ce trio. Des mots de la langue française parfois slamés, qui, suspendus à des notes jazzy légères et profondes à la fois, accompagnent l’émotion partagée avec le public. 0 .

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est

This trio takes us on a musical journey where jazz rubs shoulders with chanson with a special tenderness, like two big brothers looking after their youngest daughter. A unique, gentle encounter and a concert that celebrates difference and diversity.

