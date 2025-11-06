Marilyn Compagnie Le Glob Centre Culturel Les Carmes Langon

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon Gironde

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Été 1962, une femme se confie à son psychiatre. Chaque jour, elle lui délivre ses confidences par le biais d’enregistrements sur un magnétophone. Le 4 août 1962, cette femme disparaît tragiquement, à l’âge de 36 ans. Son nom est Norma Jean Baker, plus connue sous le nom de Marilyn Monroe, une des femmes les plus admirées de son époque.

La tragédie, c’est la vie même de Norma Jean. Dès l’enfance, née de père inconnu, grand-mère et mère folles, la petite Norma fait face à son destin.

C’est cette matière qui sera explorée, une matière douloureuse, affective, passionnelle et parfois scandaleuse, pour un spectacle mêlant théâtre et musique. Sur scène, la comédienne et deux musiciens-acteurs créent un environnement sonore évoquant cette année 1962 et font vibrer les émotions et les dérives intérieures de Marilyn.

Durée 1h50

Pour toutes et tous, à partir de 14 ans

Before dans le hall 19h .

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr

