Marimbault en fête Marimbault
vendredi 28 août 2026 · Marimbault
Informations pratiques
Marimbault
Marimbault en fête
Marimbault Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-30
Le village de Marimbault propose comme chaque année des animations à l’occasion de sa fête traditionnelle.
Au programme des festivités
Vendredi 28 Dés 20h concert du groupe Arvesen (restauration Le burger du coin).
Samedi 29: Dés 20h concert du groupe 2Play (restauration: repas orientale).
Dimanche 30 Dès 10h rassemblement de voitures de collection ( restauration grillade frite).
Réservation avant le 19 août 2026. .
Marimbault 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 71 21 04
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English : Marimbault en fête
L’événement Marimbault en fête Marimbault a été mis à jour le 2026-08-06 par La Gironde du Sud