Informations pratiques

Marimbault

Marimbault en fête

Marimbault Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-30

Le village de Marimbault propose comme chaque année des animations à l’occasion de sa fête traditionnelle.

Au programme des festivités

Vendredi 28 Dés 20h concert du groupe Arvesen (restauration Le burger du coin).

Samedi 29: Dés 20h concert du groupe 2Play (restauration: repas orientale).

Dimanche 30 Dès 10h rassemblement de voitures de collection ( restauration grillade frite).

Réservation avant le 19 août 2026. .

Marimbault 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 71 21 04

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English : Marimbault en fête

L’événement Marimbault en fête Marimbault a été mis à jour le 2026-08-06 par La Gironde du Sud