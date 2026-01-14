Marina Bay Menu Saint-Valentin 2026 Quai Jean Mounès Les Moutiers-en-Retz

Marina Bay Menu Saint-Valentin 2026

Quai Jean Mounès Port du Collet Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant le Marina Bay situé au Port du Collet aux Moutiers-en-Retz.

Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Amuse bouche

Coupe Bellini servi avec accras, fritures, couteaux farcis

—

Entrée

Salade Terre & Mer

(foie gras, saumon, et anguilles fumées)

OU

Assiette de fruits de mer

(pince d’araignée, huîtres, langoustines ,crevettes)

OU

Tartare de Saint-jacques et huîtres

—

Plat

Belle sole meunière, pomme vapeur

OU

Risotto homard et Saint-jacques

OU

Pavé de boeuf, façon rossini

—

Dessert

Assiette gourmande 3 desserts

OU

Délice de cupidon (à partager)

OU

Trio de fromages locaux

❤ ❤ ❤



.

Quai Jean Mounès Port du Collet Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 68 93 forcierpascal@icloud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book your Valentine’s Day meal at the Marina Bay restaurant at Port du Collet in Moutiers-en-Retz.

L’événement Marina Bay Menu Saint-Valentin 2026 Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-14 par I_OT Pornic