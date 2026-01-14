Marina Bay Menu Saint-Valentin 2026 Quai Jean Mounès Les Moutiers-en-Retz
Marina Bay Menu Saint-Valentin 2026 Quai Jean Mounès Les Moutiers-en-Retz vendredi 13 février 2026.
Marina Bay Menu Saint-Valentin 2026
Quai Jean Mounès Port du Collet Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 21:00:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14
Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant le Marina Bay situé au Port du Collet aux Moutiers-en-Retz.
Menu Saint-Valentin
❤ ❤ ❤
Amuse bouche
Coupe Bellini servi avec accras, fritures, couteaux farcis
—
Entrée
Salade Terre & Mer
(foie gras, saumon, et anguilles fumées)
OU
Assiette de fruits de mer
(pince d’araignée, huîtres, langoustines ,crevettes)
OU
Tartare de Saint-jacques et huîtres
—
Plat
Belle sole meunière, pomme vapeur
OU
Risotto homard et Saint-jacques
OU
Pavé de boeuf, façon rossini
—
Dessert
Assiette gourmande 3 desserts
OU
Délice de cupidon (à partager)
OU
Trio de fromages locaux
❤ ❤ ❤
.
Quai Jean Mounès Port du Collet Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 68 93 forcierpascal@icloud.com
English :
Book your Valentine’s Day meal at the Marina Bay restaurant at Port du Collet in Moutiers-en-Retz.
