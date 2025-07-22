MARINA VIOTTI & GABRIEL BIANCO (TOULOUSE GUITARE) AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse

MARINA VIOTTI & GABRIEL BIANCO (TOULOUSE GUITARE)

AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Pour sa 8ᵉ saison, Toulouse Guitare vous invite à un voyage musical haut en couleurs, entre héritage et découvertes, au cœur du patrimoine toulousain.

Un duo en or Marina Viotti, gagnante d’un Grammy Award après son passage

à la Cérémonie d’Ouverture des JO de Paris 2024 et Gabriel Bianco, un des plus

grands guitaristes français à l’heure actuelle, vainqueur du Guitar Foundation of America

(GFA) 2008. Ils viennent vous présenter leur album autour de la musique française et

espagnole. Et dans ce concert, une grande question est-ce la France qui rêve de l’Espagne ou l’inverse ?

La première partie du concert est assurée par de jeunes guitaristes de la région !

English :

For its 8? season, Toulouse Guitare invites you on a colorful musical journey, between heritage and discovery, in the heart of Toulouse’s heritage.

German :

Saison lädt Toulouse Guitare Sie zu einer farbenfrohen musikalischen Reise zwischen Erbe und Entdeckungen im Herzen des Toulouser Kulturerbes ein.

Italiano :

Per la sua ottava stagione, Toulouse Guitare vi invita a un viaggio musicale colorato, all’insegna del patrimonio e della scoperta, attraverso il cuore del patrimonio di Tolosa.

Espanol :

En su 8ª temporada, Toulouse Guitare le invita a un colorido viaje musical de herencia y descubrimiento por el corazón del patrimonio tolosano.

