Marine Allain TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 20:30 – 21:45

Gratuit : non payant Tarif plein 15€Tarif réduit 11€ Tout public

Marine Allain a le cœur qui vogue depuis des années, entre la pop, le jazz, la soul américaine et la poésie de la langue française. Autrice, compositrice et interprète, elle s’entoure pour son premier album, de trois musiciens complices : Raoul Ribeiro (guitariste), Bertrand Martin (bassiste, pianiste) et Mathieu Vivion (batteur, percussionniste). Ensemble, ils vous emmènent dans une traversée musicale où les mots, les sons et le groove s’entrelacent… Un moment authentique et vibrant. Écrit et interprété par Marine Allain. Avec Raoul Ribeiro, Bertrand Martin et Mathieu Vivion.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com