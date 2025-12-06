Marine Allain TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Marine Allain Samedi 6 décembre, 20h30 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T20:30:00 – 2025-12-06T21:45:00

Fin : 2025-12-06T20:30:00 – 2025-12-06T21:45:00

Marine Allain a le cœur qui vogue depuis des années, entre la pop, le jazz, la soul américaine et la poésie de la langue française. Autrice, compositrice et interprète, elle s’entoure pour son premier album, de trois musiciens complices : Raoul Ribeiro (guitariste), Bertrand Martin (bassiste, pianiste) et Mathieu Vivion (batteur, percussionniste). Ensemble, ils vous emmènent dans une traversée musicale où les mots, les sons et le groove s’entrelacent… Un moment authentique et vibrant.

Écrit et interprété par Marine Allain. Avec Raoul Ribeiro, Bertrand Martin et Mathieu Vivion.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240121228 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}]

Marine Allain, autrice, compositrice et interprète, navigue entre pop, jazz, soul et poésie française, offrant avec ses complices un voyage musical authentique et vibrant. compositions groovy