MARINE BAOUSSON – SALLE LA GRANDE OURSE St Agathon

MARINE BAOUSSON – SALLE LA GRANDE OURSE St Agathon vendredi 3 octobre 2025.

MARINE BAOUSSON Début : 2025-10-03 à 21:00. Tarif : – euros.

MAIRIE DE SAINT AGATHON PRÉSENTE : MARINE BAOUSSONVous connaissiez peut-être Marine Baousson de son émission “l’humour d’inter” tous les samedi sur France Inter : Découvrez-la sur scène avec Vulgaire, un spectacle de vulgarisation de trucs, par quelqu’un qui n’y connaît rien ! Dans ce spectacle interactif où le public choisit les sujets, elle vulgarise avec humour et approximations des grands sujets de culture générale ! Histoire, pop culture, grands personnages, sciences… Adapté de son podcast aux 6 millions d’écoutes, elle vous propose un spectacle virtuose dans lequel vous apprendrez des choses… en riant ! Avec la participation de Romain BaoussonTextes : Marine, Laura Domenge et Grégoire DeyMise en scène : Nicolas Vital

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE LA GRANDE OURSE HENT MEUR 22200 St Agathon 22