Marine Beelen, Elise Lancerotto et Martin Bauer

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Trio soprano, harpe et viole de gambe, spécialisé en musique classique et ancienne

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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com

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English :

Soprano, harp and viola da gamba trio, specializing in classical and early music

L’événement Marine Beelen, Elise Lancerotto et Martin Bauer Crupies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux