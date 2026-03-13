Marine Beelen, Elise Lancerotto et Martin Bauer Crupies
Marine Beelen, Elise Lancerotto et Martin Bauer Crupies dimanche 14 juin 2026.
Marine Beelen, Elise Lancerotto et Martin Bauer
Chapelle Saint Jean Crupies Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14 20:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Trio soprano, harpe et viole de gambe, spécialisé en musique classique et ancienne
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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com
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English :
Soprano, harp and viola da gamba trio, specializing in classical and early music
L’événement Marine Beelen, Elise Lancerotto et Martin Bauer Crupies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux