Marine Beelen, Elise Lancerotto et Martin Bauer Crupies

Marine Beelen, Elise Lancerotto et Martin Bauer Crupies dimanche 14 juin 2026.

Marine Beelen, Elise Lancerotto et Martin Bauer

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Trio soprano, harpe et viole de gambe, spécialisé en musique classique et ancienne
  .

Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@chapellesaintjean.com

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English :

Soprano, harp and viola da gamba trio, specializing in classical and early music

L’événement Marine Beelen, Elise Lancerotto et Martin Bauer Crupies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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