ALEXIS MICHALIK – SALLE JULIETTE GRECO Carros

ALEXIS MICHALIK Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Programmé par le Forum Jacques Prévert.Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement. Elles ont été entraînées par le récit d’un inconnu, à la recherche d’un amas de livres frappés d’un étrange calice, et d’un trésor colossal, accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète.Molières du meilleur Auteur et de la meilleure mise en scène.

SALLE JULIETTE GRECO 5 BD DE LA COLLE BELLE 06510 Carros 06