Marine Dole La Commanderie Dole

Marine Dole

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Marine en concert à la Commanderie de Dole le 22 janvier 2026. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Ce succès fulgurant, marqué par un maintien durable en tête des charts airplay et des ventes, a prouvé que sa voix trouvait un écho puissant chez un large public. Aujourd’hui, elle enchaîne avec un nouveau tube, COEUR MALADROIT , qui s’impose déjà comme un autre incontournable des ondes pour l’été.

La sortie de son premier album s’annonce comme un événement musical majeur mais aussi comme une véritable aventure humaine. Quant à la tournée, elle offrira au public une immersion totale dans l’univers singulier de Marine, où chaque note vibre de sincérité. Sur scène, elle partagera son intimité, son énergie débordante et son humour naturel.

Marine ne cesse de se réinventer en tant qu’artiste. Reconnue pour sa voix et son interprétation hors normes, elle continue de dévoiler sa facette de musicienne accomplie. Élevée au piano dès son plus jeune âge, elle compose et écrit avec une maturité saisissante. Cette tournée sera l’occasion pour ses fans de découvrir une Marine authentique et évolutive, une artiste qui se livre de manière profonde à travers sa musique et qui sait, à chaque note, capter l’essence même de l’émotion. .

