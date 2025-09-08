Marine en tournée Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marine en tournée

Mercredi 28 janvier 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 65 EUR

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Marine ne cesse de se réinventer en tant qu’artiste. Reconnue pour sa voix et son interprétation hors normes, elle continue de dévoiler sa facette de musicienne accomplie.

Ce succès fulgurant, marqué par un maintien durable en tête des charts airplay et des ventes, a prouvé que sa voix trouvait un écho puissant chez un large public. Aujourd’hui, elle enchaîne avec un nouveau tube, COEUR MALADROIT , qui s’impose déjà comme un autre incontournable des ondes pour l’été.



La sortie de son premier album s’annonce comme un événement musical majeur mais aussi comme une véritable aventure humaine. Quant à la tournée, elle offrira au public une immersion totale dans l’univers singulier de Marine, où chaque note vibre de sincérité. Sur scène, elle partagera son intimité, son énergie débordante et son humour naturel.

ARACHNEE PRODUCTIONS PRESENTE CE CONCERT .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Marine is constantly reinventing herself as an artist. Renowned for her extraordinary voice and interpretation, she continues to reveal her facet as an accomplished musician.

German :

Marine erfindet sich als Künstlerin immer wieder neu. Sie ist für ihre außergewöhnliche Stimme und Interpretation bekannt und enthüllt weiterhin ihre Facette als versierte Musikerin.

Italiano :

Marine si reinventa costantemente come artista. Rinomata per la sua straordinaria voce e interpretazione, continua a rivelare le sue sfaccettature di musicista affermata.

Espanol :

Marine se reinventa constantemente como artista. Conocida por su extraordinaria voz e interpretación, sigue revelando su faceta de música consumada.

