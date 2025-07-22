Marine Le Forum Le Mans

Marine

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 45 – 45 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 18:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Retrouvez Marine au Forum !

Ce succès fulgurant, marqué par un maintien durable en tête des charts airplay et des ventes, a prouvé que sa voix trouvait un écho puissant chez un large public. Aujourd’hui, elle enchaîne avec un nouveau tube, COEUR MALADROIT , qui s’impose déjà comme un autre incontournable des ondes pour l’été.

La sortie de son premier album s’annonce comme un événement musical majeur mais aussi comme une véritable aventure humaine. Quant à la tournée, elle offrira au public une immersion totale dans l’univers singulier de Marine, où chaque note vibre de sincérité. Sur scène, elle partagera son intimité, son énergie débordante et son humour naturel.

Marine ne cesse de se réinventer en tant qu’artiste. Reconnue pour sa voix et son interprétation hors normes, elle continue de dévoiler sa facette de musicienne accomplie. Élevée au piano dès son plus jeune âge, elle compose et écrit avec une maturité saisissante. Cette tournée sera l’occasion pour ses fans de découvrir une Marine authentique et évolutive, une artiste qui se livre de manière profonde à travers sa musique et qui sait, à chaque note, capter l’essence même de l’émotion. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Meet Marine at the Forum!

German :

Treffen Sie Marine im Forum!

Italiano :

Incontra Marine al Forum!

Espanol :

Reúnase con Marine en el Foro

