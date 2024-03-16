MARINE LEONARDI – ARCADIUM Annecy

MARINE LEONARDI Début : 2027-02-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74