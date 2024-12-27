Marine Leonardi Besançon Grand Kursaal Besançon
Marine Leonardi Besançon Grand Kursaal Besançon vendredi 3 avril 2026.
Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03
2026-04-03
Marine Léonardi en spectacle au Grand Kursaal à Besançon le 3 avril 2026. Réservez vos places en quelques clics sur ngproductions.fr.
Titre du spectacle Mauvaise Graine
Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.
Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire . .
