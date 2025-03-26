MARINE LEONARDI – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

MARINE LEONARDI – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers jeudi 19 février 2026.

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49