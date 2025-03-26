MARINE LEONARDI – ESPACE ENCAN – Auditorium La Rochelle

MARINE LEONARDI – ESPACE ENCAN – Auditorium La Rochelle mercredi 18 février 2026.

MARINE LEONARDI Début : 2026-02-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE ENCAN – Auditorium QUAI LOUIS PRUNIER 17000 La Rochelle 17