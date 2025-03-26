MARINE LEONARDI – GARE DU MIDI Biarritz

MARINE LEONARDI Début : 2026-02-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64