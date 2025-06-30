MARINE LEONARDI – LE COLISEE Meaux

MARINE LEONARDI – LE COLISEE Meaux mardi 27 janvier 2026.

MARINE LEONARDI Début : 2026-01-27 à 20:30. Tarif : – euros.

VILLE DE MEAUX – TH LUXEMBOURG PRÉSENTE : MARINE LEONARDIDistribution Agapè & All Good Production De Marine Leonardi, Hugo Gertner Avec Marine Leonardi Mise en scène Aude GalliouMauvaise graine Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine. Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant : « j’osais pas le dire ».Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.

LE COLISEE 73, Avenue Henri Dunant 77100 Meaux 77