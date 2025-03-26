MARINE LEONARDI – LE DOME MARSEILLE Marseille

MARINE LEONARDI Début : 2027-02-20 à 20:00. Tarif : – euros.

ADAM CONCERTS, EN ACCORD AVEC AGAPE, PRESENTE : MARINE LEONARDIFace au succès de la représentation prévue le Vendredi 13 Mars 2026 à 20h00 au CEPAC Silo à Marseille, MARINE LÉONARDI annonce une nouvelle date de son spectacle MAUVAISE GRAINE au Dôme de Marseille le Samedi 20 Février 2027 à 20h00.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13